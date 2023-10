Main Card

The main card gets underway at 7pm and features;

KSI vs Tommy Fury

Logan Paul vs Dillon Danis

Salt Papi vs Slim Albaher

Deen the Great vs Walid Sharks

King Kenny vs Anthony Taylor

Whindersson Nunes vs My Mate Nate

Wassabi Lmao (Alex Wassabi & NichLmao) vs Los Pineda Coladas (Luis Alcaraz Pineda & BDave) – tag-team match

Prelims

Swarmz vs Ed Matthews

Astrid Wett vs Alexia Grace

S-X vs DTG

Chase DeMoor vs Tempo Arts