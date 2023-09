Arsenal vs Manchester United Live: Here are the starting XIs!

Arsenal XI: amsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Havertz, Odegaard; Saka, Nketiah, Martinelli

Subs: Raya, Tomiyasu, Kiwior, Jorginho, Smith Rowe, Nelson, Vieira, Trossard, Jesus

Manchester United XI: Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Antony, Martial, Rashford

Subs: Bayindir, Reguilon, Maguire, Evans, Gore, Hannibal, Garnacho, Hojlund