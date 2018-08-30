Osun Election: APC National Chairman inaugurates 63-member National Campaign Council

The National Chairman of the All Progressives Congress (APC), Comrade Adams Oshiomhole on Wednesday inaugurated the Party’s 63-member high-powered National Campaign Council for the September 22, 2018 Osun State Governorship Election.
The Campaign Council is chaired by the Kano State Governor, Abdullahi Umar Ganduje.
Oshiomhole charged the members to put in their best in the campaign in order to pave way for the victory of the party’s candidate, Alhaji Gboyega Oyetola.
Other members of the committee are:
HE Abdulazeez Abubakar Yari – Deputy Chairman
Otunba Niyi Adebayo – Deputy National Chairman
Akinwunmi Dapo Ambode – Governor Lagos
Sen. Ibikunle Amosun – GovernorOgun
Sen. Abiola Ajimobi – Governor Oyo
Ogbeni Rauf Aregbesola – Governor Osun
Arakunrin Olwarotimi Akeredolu SAN – Governor Ondo
Owelle Rochas Okorocha – Governor Imo
Mr. Godwin Obaseki – Governor Edo
Alh. Yahaya Bello – Governor Kogi
Mr. Simon Bako Lalong – Governor Plateau
Alh. Kashim Shettima – Governor Borno
Sen. Mohammed Umar Jibrilla – Governor Adamawa
Mohammed Badaru Abubakar – Governor Jigawa
(Barr.) Emma Ibediro – National Organizing Secretary
Pastor Bankole Oluwajana – National Vice Chairman(S/W)
Tajudeen Bello – National Financial Secretary
Babatunde John Kwame Ogala – National Legal Adviser
Hajiya Salamatu Baiwa Umar-Eluma FNIM – National Women Leader
Sadiq S. Abubakar – National Youth Leader
Kemi Nelson – Zonal Women Leader (S/W)
Femi Egbedeyi – Zonal Youth Leader (S/W)
Abdulrahman DambazauRtd – Minister of Interior
Manir Dan-Ali – Minister of Defence
Adebayo Shittu – Minister of Communications
Ibe Kachikwu – Minister of State, Petroleum
Babatunde Fashola SAN – Minister of Power, Works & Housing
Hon. Rotimi Amaechi – Minister of Transport
Alhaji Lai Mohammed – Minister of Information
Isaac Adewole – Minister of Health
Sola Adeyeye
Babajide C. Omoworare
Tayo Alasaodura
Buhari Abdulfatai
Rilwan AdesojiAkanbi
Andy Uba
Godswill Akpabio
Ajayi Borrofice
Aliyu Wammako
Abu Ibrahim
Olugbenga Ashafa
Adeyinka Ajayi
Olufemi Fakeye
Ayo Hulayat Omidiran
Mojeed Olujimi A. Alabi
Akintayo Gafaru Amere
Ajibola Israel Famurewa
Aliyu Magaji
Chief Timi Sylva
(Engr.) Segun Oni
Domingo Obende
Tokunbo Afikuyomi
Musiliu Obanikoro
Uche Ekwunife
Ayo Afolabi
Adejoke Adefulire
Abike Dabiri-Erewa
Chief Pius Akinyelure
Bola Ilori
Wale Oshun
Otunba Reuben Famuyibo
Demola Seriki