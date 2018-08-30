Osun Election: APC National Chairman inaugurates 63-member National Campaign Council

The National Chairman of the All Progressives Congress (APC), Comrade Adams Oshiomhole on Wednesday inaugurated the Party’s 63-member high-powered National Campaign Council for the September 22, 2018 Osun State Governorship Election.

The Campaign Council is chaired by the Kano State Governor, Abdullahi Umar Ganduje.

Oshiomhole charged the members to put in their best in the campaign in order to pave way for the victory of the party’s candidate, Alhaji Gboyega Oyetola.

Other members of the committee are:

HE Abdulazeez Abubakar Yari – Deputy Chairman

Otunba Niyi Adebayo – Deputy National Chairman

Akinwunmi Dapo Ambode – Governor Lagos

Sen. Ibikunle Amosun – GovernorOgun

Sen. Abiola Ajimobi – Governor Oyo

Ogbeni Rauf Aregbesola – Governor Osun

Arakunrin Olwarotimi Akeredolu SAN – Governor Ondo

Owelle Rochas Okorocha – Governor Imo

Mr. Godwin Obaseki – Governor Edo

Alh. Yahaya Bello – Governor Kogi

Mr. Simon Bako Lalong – Governor Plateau

Alh. Kashim Shettima – Governor Borno

Sen. Mohammed Umar Jibrilla – Governor Adamawa

Mohammed Badaru Abubakar – Governor Jigawa

(Barr.) Emma Ibediro – National Organizing Secretary

Pastor Bankole Oluwajana – National Vice Chairman(S/W)

Tajudeen Bello – National Financial Secretary

Babatunde John Kwame Ogala – National Legal Adviser

Hajiya Salamatu Baiwa Umar-Eluma FNIM – National Women Leader

Sadiq S. Abubakar – National Youth Leader

Kemi Nelson – Zonal Women Leader (S/W)

Femi Egbedeyi – Zonal Youth Leader (S/W)

Abdulrahman DambazauRtd – Minister of Interior

Manir Dan-Ali – Minister of Defence

Adebayo Shittu – Minister of Communications

Ibe Kachikwu – Minister of State, Petroleum

Babatunde Fashola SAN – Minister of Power, Works & Housing

Hon. Rotimi Amaechi – Minister of Transport

Alhaji Lai Mohammed – Minister of Information

Isaac Adewole – Minister of Health

Sola Adeyeye

Babajide C. Omoworare

Tayo Alasaodura

Buhari Abdulfatai

Rilwan AdesojiAkanbi

Andy Uba

Godswill Akpabio

Ajayi Borrofice

Aliyu Wammako

Abu Ibrahim

Olugbenga Ashafa

Adeyinka Ajayi

Olufemi Fakeye

Ayo Hulayat Omidiran

Mojeed Olujimi A. Alabi

Akintayo Gafaru Amere

Ajibola Israel Famurewa

Aliyu Magaji

Chief Timi Sylva

(Engr.) Segun Oni

Domingo Obende

Tokunbo Afikuyomi

Musiliu Obanikoro

Uche Ekwunife

Ayo Afolabi

Adejoke Adefulire

Abike Dabiri-Erewa

Chief Pius Akinyelure

Bola Ilori

Wale Oshun

Otunba Reuben Famuyibo

Demola Seriki